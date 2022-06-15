Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, было два "прилета"
Вечером 15 июня российские войска нанесли два ракетных удара по Днепропетровской области. Информация о пострадавших и разрушениях уточняются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Днепропетровского областного совета Николая Лукаша.
"К вечеру имеем два" прилета " в Новомосковском районе. Сейчас вся информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - написал Лукаш.
Он добавил, что днем из "Ураганов" враг снова попал по Зеленодольску. Попал в центр города в жилой квартал. Люди чудом не пострадали.
В результате обстрела повреждены фасады и окна по меньшей мере в трех жилых домах. У зданий и на детской площадке спасатели обнаружили обломки кассетных снарядов.
Также Оккупанты попали по приграничным территориям большой Костромки, никто не пострадал.
Напомним, сегодня оккупанты дважды из "Ураганов" обстреляли Днепропетровскую область. Под прицелом врага оказались Зеленодольск и Апостолово.
Позже появились фото обстрелу населенного пункта.
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