Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, было два "прилета"

Вечером 15 июня российские войска нанесли два ракетных удара по Днепропетровской области. Информация о пострадавших и разрушениях уточняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Днепропетровского областного совета Николая Лукаша.

"К вечеру имеем два" прилета " в Новомосковском районе. Сейчас вся информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - написал Лукаш.

Он добавил, что днем из "Ураганов" враг снова попал по Зеленодольску. Попал в центр города в жилой квартал. Люди чудом не пострадали.

В результате обстрела повреждены фасады и окна по меньшей мере в трех жилых домах. У зданий и на детской площадке спасатели обнаружили обломки кассетных снарядов.

Также Оккупанты попали по приграничным территориям большой Костромки, никто не пострадал.