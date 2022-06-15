ru ua
Ср, 15 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, было два "прилета"

Новина українською →
Украина, Среда 15 июня 2022 21:25
Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, было два "прилета" Фото: армия РФ (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Вечером 15 июня российские войска нанесли два ракетных удара по Днепропетровской области. Информация о пострадавших и разрушениях уточняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Днепропетровского областного совета Николая Лукаша.

"К вечеру имеем два" прилета " в Новомосковском районе. Сейчас вся информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - написал Лукаш.

Он добавил, что днем из "Ураганов" враг снова попал по Зеленодольску. Попал в центр города в жилой квартал. Люди чудом не пострадали.

В результате обстрела повреждены фасады и окна по меньшей мере в трех жилых домах. У зданий и на детской площадке спасатели обнаружили обломки кассетных снарядов.

Также Оккупанты попали по приграничным территориям большой Костромки, никто не пострадал.

Напомним, сегодня оккупанты дважды из "Ураганов" обстреляли Днепропетровскую область. Под прицелом врага оказались Зеленодольск и Апостолово.

Позже появились фото обстрелу населенного пункта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ракетный удар
NEWS
Третий "Рамштайн" по Украине: чего ждать от встречи министров
Третий "Рамштайн" по Украине: чего ждать от встречи министров
DAILY
Что происходит в "Слуге народа" и как война изменила партию Зеленского
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Что происходит в "Слуге народа" и как война изменила партию Зеленского