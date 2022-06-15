ru ua
Ср, 15 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область, було два "прильоти"

Новость на русском →
Україна, Середа 15 червня 2022 21:25
Окупанти обстріляли Дніпропетровську область, було два "прильоти" Фото: армія РФ (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Ввечері 15 червня російські війська завдали двох ракетних ударів по Дніпропетровській області. Інформацію про постраждалих та руйнування уточнюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукаша.

"Надвечір маємо два "прильоти" в Новомосковському районі. Наразі вся інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється", - написав Лукаш.

Він додав, що вдень з "Ураганів" ворог знову поцілив по Зеленодольську. Влучив у середмістя в житловий квартал. Люди дивом не постраждали.

Внаслідок обстрілу пошкоджено фасади та вікна щонайменше у трьох житлових будинках. Біля будівель і на дитячому майданчику рятувальники виявили уламки касетних снарядів.

Також окупанти поцілили по прикордонних територіях Великої Костромки, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, сьогодні окупанти двічі з "Ураганів" обстріляли Дніпропетровську область. Під прицілом ворога опинилися Зеленодольськ і Апостолове.

Пізніше з'явилися фото обстрілу населеного пункту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ракетный удар
NEWS
Третій "Рамштайн" по Україні: чого чекати від зустрічі міністрів
Третій "Рамштайн" по Україні: чого чекати від зустрічі міністрів
DAILY
Що відбувається в "Слузі народу" і як війна змінила партію Зеленського
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Що відбувається в "Слузі народу" і як війна змінила партію Зеленського