Окупанти обстріляли Дніпропетровську область, було два "прильоти"

Ввечері 15 червня російські війська завдали двох ракетних ударів по Дніпропетровській області. Інформацію про постраждалих та руйнування уточнюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукаша.

"Надвечір маємо два "прильоти" в Новомосковському районі. Наразі вся інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється", - написав Лукаш.

Він додав, що вдень з "Ураганів" ворог знову поцілив по Зеленодольську. Влучив у середмістя в житловий квартал. Люди дивом не постраждали.

Внаслідок обстрілу пошкоджено фасади та вікна щонайменше у трьох житлових будинках. Біля будівель і на дитячому майданчику рятувальники виявили уламки касетних снарядів.

Також окупанти поцілили по прикордонних територіях Великої Костромки, ніхто не постраждав.