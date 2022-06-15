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Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из "Ураганов"

Фото: обстрелы Днепропетровской области (воен ТВ)
Автор: Евгений Прокопенко

Российские военные открыли огонь из реактивной системы залпового огня "Ураган" по двум населенным пунктам Днепропетровской области. Под прицелом врага оказались Зеленодольск и Апостолово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Он заявил, что в Зеленодольске попали по жилым кварталам - повреждены несколько многоэтажек. Предварительно, люди не пострадали.

"Места обстрелов возле домов засеяны кассетными боеприпасами. Работают пиротехники", - сказал Резниченко.

Председатель добавил, в Апостолово-возгорание в лесополосе. Спасатели укрощают пламя.

Напомним, ночью войска противника из реактивных систем залпового огня "Ураган" обстреляли город Апостолово Днепропетровской области.

Позже появились фото после обстрела населенного пункта.

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Днепропетровская область