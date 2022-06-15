Окупанти обстріляли Дніпропетровську область з "Ураганів"

Російські військові відкрили вогонь з реактивної системи залпового вогню "Ураган" по двох населених пунктах Дніпропетровської області. Під прицілом ворога опинилися Зеленодольськ і Апостолове.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
Він заявив, що у Зеленодольську поцілили по житлових кварталах - пошкоджені кілька багатоповерхівок. Попередньо, люди не постраждали.
"Місця обстрілів біля будинків засіяні касетними боєприпасами. Працюють піротехніки", - сказав Резніченко.
Голова ОВА додав, у Апостоловому - займання у лісосмузі. Рятувальники приборкують полум’я.
Нагадаємо, вночі війська противника з реактивних систем залпового вогню "Ураган" обстріляли місто Апостолове Дніпропетровської області.
Пізніше з'явилися фото після обстрілу населеного пункту.
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