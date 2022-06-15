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Окупанти обстріляли Дніпропетровську область з "Ураганів"

Фото: обстріли Дніпропетровської області (воен ТВ)
Автор: Євгеній Прокопенко

Російські військові відкрили вогонь з реактивної системи залпового вогню "Ураган" по двох населених пунктах Дніпропетровської області. Під прицілом ворога опинилися Зеленодольськ і Апостолове.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Він заявив, що у Зеленодольську поцілили по житлових кварталах - пошкоджені кілька багатоповерхівок. Попередньо, люди не постраждали.

"Місця обстрілів біля будинків засіяні касетними боєприпасами. Працюють піротехніки", - сказав Резніченко.

Голова ОВА додав, у Апостоловому - займання у лісосмузі. Рятувальники приборкують полум’я.

Нагадаємо, вночі війська противника з реактивних систем залпового вогню "Ураган" обстріляли місто Апостолове Дніпропетровської області.

Пізніше з'явилися фото після обстрілу населеного пункту.

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Дніпропетровська область