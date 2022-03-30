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Оккупанты обстреляли детский сад в Лисичанске. На разбор завалов не хватает спасателей

Фото: разрушенный детский сад в Лисичанске (facebook.com/odalug)
Автор: Артем Горовенко

Российские оккупанты обстрелами разрушили детский сад в Лисичанске. На данный момент информация о пострадавших уточняется, но городу не хватает спасателей для разбора завалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Луганской областной государственной администрации.

Как заявил руководитель Луганской области Сергей Гайдай, с утра оккупанты ударили по окрестностям Лисичанска, а сейчас обстреливают другие его части. Спасатели ликвидируют последствия обстрелов, но уже есть пожары на других объектах и необходимо разбирать новые завалы.

"Один из них - детский сад, который только в прошлом году был отремонтирован. Информация о пострадавших уточняется. Спасателей катастрофически не хватает на такое количество обстрелов", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела Лисичанска 30 марта есть погибшие. Противник ударил по жилым многоэтажкам.

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ЛисичанскВойна России против Украины