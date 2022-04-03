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Оккупанты обстреляли Дергачи в Харьковской области: есть погибшие и раненые

Фото: оккупанты обстреляли жилой сектор Дрегачей в Харьковской области (facebook.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Дергачи Харьковской области. Среди мирных жителей есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Дергачей Вячеслава Задоренко.

"Оккупанты еще раз цинично обстреляли жилой сектор города Дергачи", - сообщил Задоренко в Facebook.

По его словам, в результате вражеского обстрела по меньшей мере три человека погибли, еще семеро получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, ранее глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил об эвакуации в Полтавскую область жителей Лозовой. Оккупанты могут нанести ракетные удары.

Отметим, в результате обстрела Слободского района Харькова вечером 3 апреля есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения, в том числе дети.

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