Оккупанты снова обстреляли Черниговскую область: есть разрушения

Оккупанты снова нанесли удары по приграничным районам Черниговской области. В результате обстрелов поврежден частный дом и хозяйственное здание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Восточного регионального управления ГПСУ.

"Трижды за сутки враг артснарядами обстрелял один из приграничных населенных пунктов Городнянской общины в Черниговской области. По предварительной информации, поврежден частный дом и хозяйственное здание. Семеновская община была дважды обстреляна врагом из минометов и АГС. Зафиксировано 14 взрывов", - говорится в сообщении.

Также 8 июля вечером у государственной границы на территории Сновской общины было зафиксировано 10 прилетов.

В результате обстрелов жертв нет.