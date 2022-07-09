Оккупанты снова обстреляли Черниговскую область: есть разрушения
Оккупанты снова нанесли удары по приграничным районам Черниговской области. В результате обстрелов поврежден частный дом и хозяйственное здание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Восточного регионального управления ГПСУ.
"Трижды за сутки враг артснарядами обстрелял один из приграничных населенных пунктов Городнянской общины в Черниговской области. По предварительной информации, поврежден частный дом и хозяйственное здание. Семеновская община была дважды обстреляна врагом из минометов и АГС. Зафиксировано 14 взрывов", - говорится в сообщении.
Также 8 июля вечером у государственной границы на территории Сновской общины было зафиксировано 10 прилетов.
В результате обстрелов жертв нет.
Напомним, российские войска сегодня утром нанесли удары по Сумской области. Враг бил из вертолетов и реактивных систем залпового огня.
Кроме того, утром 9 июля оккупанты обстреляли Харьков. Ранения получили четыре человека, один из них - ребенок.
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