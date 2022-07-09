Окупанти знову обстріляли Чернігівську область: є руйнування

Окупанти знову завдали ударів по прикордонних районах Чернігівської області. Внаслідок обстрілів пошкоджено приватний будинок та господарську будівлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Східного регіонального управління ДПСУ.

"Тричі за добу ворог артснарядами обстріляв один з прикордонних населених пунктів Городнянської громади в Чернігівській області. За попередньою інформацією, пошкоджено приватний будинок та господарську будівлю. Семенівська громада була двічі обстріляна ворогом з мінометів та АГС. Зафіксовано 14 вибухів", - йдеться в повідомленні.

Також 8 липня ввечері біля державного кордону на території Сновської громади було зафіксовано 10 прильотів.

Внаслідок обстрілів жертв немає.