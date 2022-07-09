ru ua
Сб, 09 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти знову обстріляли Чернігівську область: є руйнування

Новость на русском →
Київ, Субота 09 липня 2022 12:54
Окупанти знову обстріляли Чернігівську область: є руйнування Фото: окупанти знову обстріляли Чернігівську область (Facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Окупанти знову завдали ударів по прикордонних районах Чернігівської області. Внаслідок обстрілів пошкоджено приватний будинок та господарську будівлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Східного регіонального управління ДПСУ.

"Тричі за добу ворог артснарядами обстріляв один з прикордонних населених пунктів Городнянської громади в Чернігівській області. За попередньою інформацією, пошкоджено приватний будинок та господарську будівлю. Семенівська громада була двічі обстріляна ворогом з мінометів та АГС. Зафіксовано 14 вибухів", - йдеться в повідомленні.

Також 8 липня ввечері біля державного кордону на території Сновської громади було зафіксовано 10 прильотів.

Внаслідок обстрілів жертв немає.

Нагадаємо, російські війська сьогодні вранці завдали ударів по Сумській області. Ворог бив з вертольотів і реактивних систем залпового вогню.

Крім того, вранці 9 липня окупанти обстріляли Харків. Поранення отримали чотири людини, одна з них - дитина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черниговская область Війна в Україні
NEWS
Резніков: понад мільйона українців у формі задіяно в обороні країни
Резніков: понад мільйона українців у формі задіяно в обороні країни
DAILY
Радник Зеленського Олег Устенко: Є два способи звести до мінімуму доходи Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Радник Зеленського Олег Устенко: Є два способи звести до мінімуму доходи Росії