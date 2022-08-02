Оккупанты обстреляли автомобиль с людьми под Херсоном: в прокуратуре открыли производство

Фото: оккупанты обстреляли автомобиль с людьми в Херсонской области (иллюстрация/

В понедельник, 1 августа, оккупанты обстреляли гражданский автомобиль вблизи села Долговое Херсонской области, где находились 8 человек. В прокуратуре открыли уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.