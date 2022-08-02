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Окупанти обстріляли автомобіль з людьми під Херсоном: у прокуратурі відкрили провадження

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Херсон, Вівторок 02 серпня 2022 16:25
Окупанти обстріляли автомобіль з людьми під Херсоном: у прокуратурі відкрили провадження Фото: окупанти обстріляли автомобіль із людьми у Херсонській області (ілюстрація/
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 1 серпня, окупанти обстріляли цивільний автомобіль поблизу села Долгове Херсонської області, де знаходились 8 людей. У прокуратурі відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Окупанти обстріляли автомобіль з людьми під Херсоном: у прокуратурі відкрили провадження

За даними слідства, 1 серпня військові країни-агресора поблизу села Долгове Бериславського району Херсонської області обстріляли цивільний автомобіль, в якому знаходились 8 осіб.

"У результаті обстрілу 3 людини загинули, ще 5 осіб отримали численні травми різного ступеню тяжкості", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як повідомлялося, на окупованих територіях Херсонської області росіяни посилили поліцейський режим. Порушникам загрожують розстрілом на місці.

Нагадаємо, раніше російські військові розстріляли з танка 56 людей похилого віку в Кремінній Луганській області. Усі вони перебували у будинку для літніх людей.

Також російські військові обстріляли мирне населення на горі Кременець в окупованому Ізюмі Харківської області. Один чоловік загинув, 10 поранені.

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Херсонская область
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