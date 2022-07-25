Оккупанты обстреляли "Артемсоль" в Донецкой области

В результате обстрела россиянами территории государственного предприятия "Артемсоль" в городе Соледар Бахмутского района Донецкой области загорелось складское здание.
Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Спасатели ликвидировали пожар через несколько часов после обстрела. В результате атаки погибших и пострадавших нет.
От Главного управления ГСЧС привлекалось пять человек личного состава и одна единица техники.
Напомним, "Артемсоль" остановило работу из-за боевых действий. Запасы готовой продукции вывезли еще в апреле.
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