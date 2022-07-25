Окупанти обстріляли "Артемсіль" у Донецькій області

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

Від Головного управління ДСНС залучалося п'ять чоловік особового складу та одна одиниця техніки.

Рятувальники ліквідували пожежу через декілька годин після обстрілу. Внаслідок атаки загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, "Артемсіль" зупинило роботу через бойові дії. Запаси готової продукції вивезли ще в квітні.

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