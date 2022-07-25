Окупанти обстріляли "Артемсіль" у Донецькій області
Фото: окупанти обстріляли "Артемсіль" у Донецькій області (facebook.com/ArtyomsaltUkraine)
Внаслідок обстрілу росіянами території державного підприємства "Артемсіль" у місті Соледар Бахмутського району Донецької області загорілася складська будівля.
Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Рятувальники ліквідували пожежу через декілька годин після обстрілу. Внаслідок атаки загиблих та постраждалих немає.
Від Головного управління ДСНС залучалося п'ять чоловік особового складу та одна одиниця техніки.
Нагадаємо, "Артемсіль" зупинило роботу через бойові дії. Запаси готової продукції вивезли ще в квітні.
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