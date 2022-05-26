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Українські війська відбили 12 атак на Донбасі: названо втрати ворога

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Україна, Четвер 26 травня 2022 22:13
Українські війська відбили 12 атак на Донбасі: названо втрати ворога Фото: армія РФ (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 12 атак ворога на Донбасі. Наші військові завдають загарбникам втрат у живій силі і техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угрупування об'єднаних сил.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 1 танк; 5 артилерійських систем; 5 одиниць бойової броньованої техніки; 5 ворожих автомобілів.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили ворожий багатоцільовий гелікоптер Ка-52, крилату ракету та безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Окупанти обстріляли майже 50 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 60 цивільних об’єктів, з них: 55 житлових будинків, школу, видобувне підприємство, адмінбудівлю бази відпочинку, пожежну частину. В результаті цих обстрілів загинуло 9 цивільних осіб, ще 14 отримали поранення і травми різного ступеню важкості.

Нагадаємо, російські військові зосередили свої зусилля на ураженні угрупувань наших захисників. Намагаються досягти успіху на Бахмутському й Лиманському напрямках.

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