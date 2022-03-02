Оккупанты обстреливают жилые районы Северодонецка и Лисичанска

Российские оккупанты продолжают обсреливать украинские города. В Луганской области военные бьют по жилым районам, местные власти призывают всех спрятаться в укрытие.
Об этом сообщает РБК-Украины, ссылаясь на заявление главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.
"В области ситуация стабильно-напряженная, наши Вооруженные силы Украины держат оборону, наносят удары в ответ. Оккупанты обстреливають жилые кварталы. К сожалению, есть раненые. Полностью расстреливают все населенные пункты, осталось 20-30% домов", - заявил Гайдай.
По его словам, в городе Лисичанск в 09:30 утра было зафиксировано прямое попадение в жилой дом.
Также бои не прекращаются:
Напомним, 24 февраля рано утром Россия начала вторжение в Украину. Жители Киева, Черниговской области, Харькова, Днепра и Одесса слышат взрывы.
Отметим, что 1 марта, под обстрелы оккупантов попало коммунальное предприятие "Коммунальщик" в городе Мариуполь.
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