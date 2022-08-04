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Оккупанты ночью ударили по Запорожью: разрушены жилые дома

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Запорожье, Четверг 04 августа 2022 09:07
Оккупанты ночью ударили по Запорожью: разрушены жилые дома Фото: оккупанты ночью ударили по Запорожью (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска нанесли ракетный удар по окрестностям одного из районов Запорожья. Вследствие обстрела пострадала многоэтажка и несколько частных домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева.

"Сегодня около 3:30 утра, во время воздушной тревоги, враг ударил по окрестностям одного из районов города. Зафиксировано два "прилета". Разрушены многоэтажка и несколько частных домов", - рассказал он.

Отмечается, что жертвы в результате обстрела нет.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе продолжают фиксировать движение техники. На этот раз в сторону Запорожья направилась САУ.

Днем ранее оккупанты перебрасывали понтонный парк в направлении Запорожья.

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Запорожье ракетный удар Российская Федерация
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