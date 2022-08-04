Оккупанты ночью ударили по Запорожью: разрушены жилые дома
Российские войска нанесли ракетный удар по окрестностям одного из районов Запорожья. Вследствие обстрела пострадала многоэтажка и несколько частных домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева.
"Сегодня около 3:30 утра, во время воздушной тревоги, враг ударил по окрестностям одного из районов города. Зафиксировано два "прилета". Разрушены многоэтажка и несколько частных домов", - рассказал он.
Отмечается, что жертвы в результате обстрела нет.
Напомним, во временно оккупированном Мариуполе продолжают фиксировать движение техники. На этот раз в сторону Запорожья направилась САУ.
Днем ранее оккупанты перебрасывали понтонный парк в направлении Запорожья.
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