Оккупанты ночью ударили по Запорожью: разрушены жилые дома

Российские войска нанесли ракетный удар по окрестностям одного из районов Запорожья. Вследствие обстрела пострадала многоэтажка и несколько частных домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева.

"Сегодня около 3:30 утра, во время воздушной тревоги, враг ударил по окрестностям одного из районов города. Зафиксировано два "прилета". Разрушены многоэтажка и несколько частных домов", - рассказал он.

Отмечается, что жертвы в результате обстрела нет.