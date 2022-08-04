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Окупанти вночі вдарили по Запоріжжю: зруйновані житлові будинки

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Запоріжжя, Четвер 04 серпня 2022 09:07
Окупанти вночі вдарили по Запоріжжю: зруйновані житлові будинки Фото: окупанти вночі вдарили по Запоріжжю (Воєнтв)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська завдали ракетного удару по околицях одного з районів Запоріжжя. Внаслідок обстрілу постраждала багатоповерхівка і кілька приватних будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва.

"Сьогодні близько 3:30 ранку, під час повітряної тривоги, ворог вдарив по околицях одного з районів міста. Зафіксовано два "прильоти". Руйнувань зазнала багатоповерхівка та декілька приватних будинків", - розповів він.

Відзначається, що жертви в результаті обстрілу немає.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі продовжують фіксувати рух техніки. Цього разу в бік Запоріжжя попрямувала САУ.

Днем раніше окупанти перекидали понтонний парк у напрямку Запоріжжя.

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