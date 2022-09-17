UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты ночью ударили по Запорожской области: есть разрушения и раненый

Фото: оккупанты ночью снова обстреляли Запорожскую область
Автор: Руслан Гаращенко

Ночью 17 сентября российские войска в очередной раз обстреляли Запорожскую область. Вследствие атаки есть разрушения, а также ранен один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха.

Фото: последствия ночных обстрелов Запорожской области (t.me/starukhofficial)

Так, по селу Таврическое враг выпустил четыре ракеты. В результате атаки разрушены гимназия "Перспектива", спортивный клуб и местное здание культуры.

Также удар был нанесен по пгт Степногорск. Целью оккупантов стали многоэтажки. К счастью, люди вовремя прошли в укрытия и никто не пострадал.

Кроме того, в городе Орехов вследствие вражеских обстрелов ранены один человек.

"Враг, не имеющий успеха на фронте, системно уничтожает гражданскую инфраструктуру региона. Оккупант наносит удары по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", - отметил Старух.

Напомним, российские оккупанты ночью 17 сентября неоднократно накрывали Никопольский район Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская областьракетный удар