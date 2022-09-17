Оккупанты ночью ударили по Запорожской области: есть разрушения и раненый

Фото: последствия ночных обстрелов Запорожской области (t.me/starukhofficial)

Так, по селу Таврическое враг выпустил четыре ракеты. В результате атаки разрушены гимназия "Перспектива", спортивный клуб и местное здание культуры.

Также удар был нанесен по пгт Степногорск. Целью оккупантов стали многоэтажки. К счастью, люди вовремя прошли в укрытия и никто не пострадал.

Кроме того, в городе Орехов вследствие вражеских обстрелов ранены один человек.

"Враг, не имеющий успеха на фронте, системно уничтожает гражданскую инфраструктуру региона. Оккупант наносит удары по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", - отметил Старух.