Оккупанты ночью снова ударили по Сумской области: зафиксировано больше 30 прилетов

Российские войска ночью 7 сентября в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области. Враг выпустил более 30 снарядов, применив минометы и САУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
Обстрелы со стороны России начались вечером 6 сентября. Враг выпустил из минометов 12 снарядов по территории Хотинской общины.
Уже в полночь в Зноб-Новгородской общине было зафиксировано 18 "прилетов" из автоматического гранатомета.
Также около двух часов ночи россияне применили самоходные артиллерийские установки и 120-миллиметровые минометы. Удары пришлись по Миропольской общине.
Напомним, вчера утром в сторону населенных пунктов Сумской области российские войска выпустили 36 снарядов. Вследствие обстрелов повреждены жилые дома.
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