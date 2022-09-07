Окупанти вночі знову вдарили по Сумській області: зафіксовано більше 30 прильотів
Російські війська вночі 7 вересня в черговий раз обстріляли прикордоння Сумської області. Ворог випустив понад 30 снарядів, застосувавши міномети та САУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Обстріли з боку Росії почалися ввечері 6 вересня. Ворог випустив з мінометів 12 снарядів по території Хотинської громади.
Вже опівночі в Зноб-Новгородській громаді було зафіксовано 18 "прильотів" з автоматичного гранатомета.
Також близько другої години ночі росіяни застосували самохідні артилерійські установки і 120-міліметрові міномети. Удари припали по Миропільській громаді.
Нагадаємо, вчора вранці у бік населених пунктів Сумської області російські війська випустили 36 снарядів. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки.
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