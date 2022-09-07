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Окупанти вночі знову вдарили по Сумській області: зафіксовано більше 30 прильотів

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Суми, Середа 07 вересня 2022 11:57
Окупанти вночі знову вдарили по Сумській області: зафіксовано більше 30 прильотів Фото: окупанти вночі знову вдарили по Сумській області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вночі 7 вересня в черговий раз обстріляли прикордоння Сумської області. Ворог випустив понад 30 снарядів, застосувавши міномети та САУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Обстріли з боку Росії почалися ввечері 6 вересня. Ворог випустив з мінометів 12 снарядів по території Хотинської громади.

Вже опівночі в Зноб-Новгородській громаді було зафіксовано 18 "прильотів" з автоматичного гранатомета.

Також близько другої години ночі росіяни застосували самохідні артилерійські установки і 120-міліметрові міномети. Удари припали по Миропільській громаді.

Нагадаємо, вчора вранці у бік населених пунктів Сумської області російські війська випустили 36 снарядів. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки.

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Сумская область Російська Федерація
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