Окупанти вночі знову вдарили по Сумській області: зафіксовано більше 30 прильотів

Фото: окупанти вночі знову вдарили по Сумській області (Getty Images)

Російські війська вночі 7 вересня в черговий раз обстріляли прикордоння Сумської області. Ворог випустив понад 30 снарядів, застосувавши міномети та САУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Обстріли з боку Росії почалися ввечері 6 вересня. Ворог випустив з мінометів 12 снарядів по території Хотинської громади. Вже опівночі в Зноб-Новгородській громаді було зафіксовано 18 "прильотів" з автоматичного гранатомета. Також близько другої години ночі росіяни застосували самохідні артилерійські установки і 120-міліметрові міномети. Удари припали по Миропільській громаді.