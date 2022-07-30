Оккупанты ночью ударили из РСЗО по Никополю

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РГА Евгения Евтушенко.

Отмечается, что обстрел произошел в 02:31.

Напомним, в ночь на 29 июля российские войска обстреляли жилые кварталы Никополя зажигательными боеприпасами.

На прошлой неделе оккупанты выпустили по Никополю более 250 реактивных снарядов.

Ночью 25 июля российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области с использованием реактивных систем залпового огня.

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