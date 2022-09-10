Оккупанты ночью ударили по Николаеву и области: Ким рассказал о последствиях

Российские оккупационные войска в ночь на 10 сентября нанесли очередной удар по Николаеву. Также под обстрел попал Баштанский район области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Удар по Николаеву был нанесен около часу ночи. Предварительно, вследствие обстрелов жертв и пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется.

Кроме того, утром оккупанты обстреляли Баштанский район Николаевской области. Прилеты были зафиксированы за территорией сел Червоная Долина и Широкое. Пострадавших нет.

По словам Кима, продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. В частности, вчера, 9 сентября, Калуга, в результате артиллерийских обстрелов, возник пожар сухой травы и кустарников.