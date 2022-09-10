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Окупанти вночі вдарили по Миколаєву та області: Кім розповів про наслідки

Фото: окупанти вночі вдарили по Миколаєву і області (Facebook)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупаційні війська в ніч на 10 вересня завдали чергового удару по Миколаєву. Також під обстріл потрапив Баштанський район області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Удар по Миколаєву був нанесений близько першої години ночі. Попередньо, внаслідок обстрілів жертв і постраждалих немає. Інформація про руйнування уточнюється.

Крім того, вранці окупанти обстріляли Баштанский район Миколаївської області. Прильоти були зафіксовані за територією сіл Червона Долина і Широке. Постраждалих немає.

За словами Кіма, тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Зокрема, вчора, 9 вересня, в результаті артилерійських обстрілів, виникла пожежа сухої трави і чагарників.

Нагадаємо, цієї ночі окупанти атакували відразу три райони Дніпропетровської області - Дніпровський, Нікопольський і Синельниківський. Ворог застосував крилаті ракети і важку артилерію.

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Миколаївракетный удар