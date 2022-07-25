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Оккупанты ночью ударили по Николаевской области: ранен ребенок

Фото: оккупанты ночью ударили по Николаевской области (nationalinterest.org)
Автор: Руслан Гаращенко

В ночь на 25 июля российские войска нанесли удары по Николаевской области. Вследствие обстрелов ранения получил ребенок. Также повреждена критическая инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Так, в 2:40 в Николаеве прозвучала серия взрывов. На данный момент известно о попадании в поля за пределами города на территории близлежащих сел.

При этом в Николаевском районе около 3:00 оккупанты обстреляли село Мишково-Погорелово. По предварительной информации, ранения получил 7-летний ребенок.

Кроме того, в результате обстрелов повреждены объекты критической инфраструктуры, электро- и газоснабжения. Частично разрушены и повреждены жилые дома, автотранспорт. Также возник пожар в двухэтажном жилом доме.

Напомним, ночью 25 июля вражеские войска с использованием ракет, РСЗО и ствольной артиллерии атаковали Днепропетровскую область, ударили по трем районам – Никопольскому, Днепровскому и Криворожскому.

Также этой ночью в Харькове во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов. Сообщается, что было слышно более 20 ударов.

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Николаевская областьракетный ударРоссийская Федерация