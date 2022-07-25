Оккупанты ночью ударили по Николаевской области: ранен ребенок

Так, в 2:40 в Николаеве прозвучала серия взрывов. На данный момент известно о попадании в поля за пределами города на территории близлежащих сел.

При этом в Николаевском районе около 3:00 оккупанты обстреляли село Мишково-Погорелово. По предварительной информации, ранения получил 7-летний ребенок.

Кроме того, в результате обстрелов повреждены объекты критической инфраструктуры, электро- и газоснабжения. Частично разрушены и повреждены жилые дома, автотранспорт. Также возник пожар в двухэтажном жилом доме.