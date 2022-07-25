Окупанти вночі вдарили по Миколаївській області: поранена дитина

Так, в 2:40 в Миколаєві прозвучала серія вибухів. На даний момент відомо про попадання в поля за межами міста на території довколишніх сіл.

При цьому в Миколаївському районі близько 3:00 окупанти обстріляли село Мишково-Погорілове. За попередньою інформацією, поранення отримала 7-річна дитина.

Крім того, внаслідок обстрілів пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, електро- та газопостачання. Частково зруйновані і пошкоджені житлові будинки, автотранспорт. Також виникла пожежа в двоповерховому житловому будинку.