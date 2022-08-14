Оккупанты ночью обстреляли Славянск: разрушены частные дома

В ночь на 14 августа российские войска обстреляли город Славянск Донецкой области. В результате разрушено несколько частных домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Славянска Вадима Ляха в Facebook.
По его словам, российские войска обстреляли микрорайон Северный.
"К сожалению, ночь снова была неспокойной. В этот раз враг обстрелял микрорайон Северный. Разрушены несколько частных домов. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - сообщил Лях.
Напомним, сегодня ночью россияне нанесли ракетные удары по Харьковской области. В результате пострадали три человека.
Кроме того, 14 августа оккупанты нанесли удар по Николаеву.
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