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Оккупанты ночью обстреляли Славянск: разрушены частные дома

Фото: Оккупанты ночью обстреляли Славянск (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 14 августа российские войска обстреляли город Славянск Донецкой области. В результате разрушено несколько частных домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Славянска Вадима Ляха в Facebook.

По его словам, российские войска обстреляли микрорайон Северный.

"К сожалению, ночь снова была неспокойной. В этот раз враг обстрелял микрорайон Северный. Разрушены несколько частных домов. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - сообщил Лях.

Напомним, сегодня ночью россияне нанесли ракетные удары по Харьковской области. В результате пострадали три человека.

Кроме того, 14 августа оккупанты нанесли удар по Николаеву.

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