В ночь на 4 сентября российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Славянск Донецкой области. В результате обстрелов никто не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Вадима Ляха в Facebook.
"У нас снова ночные обстрелы. К счастью, без жертв. В этот раз город "освободили" от СТО и спортзала в переулке Андреевском", - написал он.
Фото: Оккупанты ночью обстреляли Славянск, "освободив" от СТО и спортзала (facebook.com/Vadymlyakh)
Напомним, в ночь на 3 сентября российские войска нанесли ракетные удары по Краматорску и Славянску.
Ранее российские войска обстреляли шесть населенных пунктов в Донецкой области. Вследствие чего погибли трое гражданских, еще столько же получили ранения.
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