Оккупанты ночью обстреляли Славянск, "освободив" от СТО и спортзала

В ночь на 4 сентября российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Славянск Донецкой области. В результате обстрелов никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Вадима Ляха в Facebook.