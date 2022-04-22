Оккупанты ночью обстреляли Славянск. Мэр просит людей эвакуироваться

Российские оккупанты в ночь на 22 апреля обстреляли Славянск (Донецкая область). Обошлось без жертв, но городские власти просят людей эвакуироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram военно-гражданской администрации Славянска.

По словам мэра Вадима Ляха, ночь на 22 апреля в Славянске прошла беспокойно. Город подвергся обстрелам, вероятно, применялись кассетные бомбы. Обошлось без жертв, ущерб сейчас устанавливается.

"Еще раз упорно призываю - эвакуируйтесь! Сегодня в 9:30 от стоянки ЦНАП отправится автобус на Днепр. Кто записался на рейс, не опаздывайте! В 11:00 всех желающих на Привокзальной площади будут ждать автобусы в Покровск. Берегите себя! Мы вместе!", - отметил он.