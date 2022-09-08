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Оккупанты ночью обстреливали Сумскую область: зафиксирован 21 "прилет"

Фото: Оккупанты ночью обстреливали Сумскую область (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 8 сентября российские военные обстреливали Сумскую область. Был зафиксирован 21 "прилет" по Юнакивской общине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Facebook.

"Ночью, с 1 до 2 часов, россияне били из артиллерии по территории Юнакивской общины. Всего 21 прилет", - сообщил он.

Глава ОВА добавил, что в результате обстрелов пострадавших нет. Информация о разрушениях сейчас уточняется.

Напомним, в ночь на 7 сентября оккупанты обстреляли приграничье Сумской области. Россияне выпустили более 30 снарядов, применив минометы и САУ.

А днем ранее захватчики обстреляли семь общин Сумской области. Они выпустили 140 мин и снарядов, сделав около 70 выстрелов из стрелкового оружия.

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Война России против УкраиныСумская область