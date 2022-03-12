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Оккупанты ночью обстреливали Харьков и Мариуполь, - Денисенко

Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты ночью обстреливали Харьков и Мариуполь. Также были слышна стрельба на окраинах Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника министра МВД Вадима Денисенко в эфире украинского телемарафона.

"Мы знаем, что ночью обстреливали Харьков, обстреливали Мариуполь. Мы слышим на западной окраине Киеве стрельбу", - сказал Денисенко.

Он отметил, что расширилась география работы сирен воздушной тревоги. Впервые она сработала на Закарпатье.

Отметим, что в соцсетях также сообщают о ночном обстреле Николаева.

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