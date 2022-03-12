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Окупанти вночі обстрілювали Харків і Маріуполь, - Денисенко

Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти вночі обстрілювали Харков та Маріуполь. Також було чути стрілянину на околицях Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника міністра МВС Вадима Денисенка в ефірі українського телемарафону.

"Ми знаємо, що вночі обстрілювали Харків, обстрілювали Маріуполь. Ми чуємо на західній околиці Києві стрілянину", - сказав Денисенко.

Він зазначив, що розширилася географія роботи сирен повітряної тривоги. Вперше вона спрацювала на Закарпатті.

Відмітимо, що в соцмережах також повідомляють про нічний обстріл Миколаєва.

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