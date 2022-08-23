UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты ночью накрыли Днепропетровскую область артиллерией и "Ураганами": есть жертвы

Фото: оккупанты ночью 23 августа ударили по Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Руслан Гаращенко

Российская армия в ночь на 23 августа снова ударила по Днепропетровской области. Оккупанты артиллерией и "Ураганами" накрыли два района - Криворожский и Никопольский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

Фото: последствия обстрелов Днепропетровской области ночью 23 августа (t.me/dnipropetrovskaODA)

Так, по Криворожскому району враг ударил из РСЗО "Ураган". Вследствие чего в Зеленодольской общине погибла 45-летняя женщина. Ее муж получил ранения и сейчас находится в больнице. Дом семьи поврежден.

Также трижды за ночь оккупанты открывали огонь по Никопольскому району.

Марганецкую общину российские военные обстреляли из тяжелой артиллерии. Всего зафиксировано 13 прилетов. В Марганце пострадали две женщины - 61 и 63 лет. Одна из них госпитализирована. В результате ударов в городе повреждены 6 домов, газопровод и водопровод.

По Червоногригоровской общине оккупанты также били из артиллерии. Там повреждены с десяток домов и линия электропередач. Без света остались до 1000 человек.

Напомним, утром 23 августа российские войска обстреляли центральную часть Харькова. "Прилет" был в Киевском районе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьракетный удар