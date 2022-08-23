Оккупанты ночью накрыли Днепропетровскую область артиллерией и "Ураганами": есть жертвы

Фото: последствия обстрелов Днепропетровской области ночью 23 августа (t.me/dnipropetrovskaODA)

Так, по Криворожскому району враг ударил из РСЗО "Ураган". Вследствие чего в Зеленодольской общине погибла 45-летняя женщина. Ее муж получил ранения и сейчас находится в больнице. Дом семьи поврежден.

Также трижды за ночь оккупанты открывали огонь по Никопольскому району.

Марганецкую общину российские военные обстреляли из тяжелой артиллерии. Всего зафиксировано 13 прилетов. В Марганце пострадали две женщины - 61 и 63 лет. Одна из них госпитализирована. В результате ударов в городе повреждены 6 домов, газопровод и водопровод.

По Червоногригоровской общине оккупанты также били из артиллерии. Там повреждены с десяток домов и линия электропередач. Без света остались до 1000 человек.