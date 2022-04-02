Оккупанты ночью атаковали Кривой Рог из РСЗО

Российские оккупанты ночью нанесли удары по Кривому Рогу из ракетных систем залпового огня. Жертв в результате инцидента нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула в Facebook .

"Ночью орки с дальнего расстояния провели обстрел из систем залпового огня территории Криворожского района. Жертв нет", - написал он.

Напомним, ночью также по Полтаве и Кременчугу войска РФ нанесли ракетные удары. Под вражеский обстрел попали жилые дома и инфраструктурные объекты.

Кроме того, вчера украинские системы ПВО сбили ракеты в Одесской области. Во время обстрела оккупанты пытались попасть объекты критической инфраструктуры.

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