Россия нанесла ракетные удары по Полтаве и Кременчугу
По Полтаве и Кременчугу войска РФ нанесли ракетные удары. Под вражеский обстрел попали жилые дома и инфраструктурные объекты.
Об этом 2 апреля сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина.
"Полтава. Ночью ракетный удар по одному из инфраструктурных объектов. Кременчуг. Утром много ударов по городу. По инфраструктурным объектам и жилым домам", - пишет чиновник в Telegram утром.
На месте происшествия работают все соответствующие службы. Данные о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.
"Информацию о пострадавших уточняем. Не постим никаких фото! Сохраняем спокойствие! И никогда, никогда не игнорируем воздушную тревогу!" - отметил глава ОВА.
Ранее сообщалось, что 1 апреля украинские системы ПВО сбили ракеты в Одесской области. Во время обстрела оккупанты пытались поразить объекты критической инфраструктуры.
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