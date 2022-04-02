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Россия нанесла ракетные удары по Полтаве и Кременчугу

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Полтава, Суббота 02 апреля 2022 06:43
Россия нанесла ракетные удары по Полтаве и Кременчугу Фото: российские оккупанты нанесли ракетные удары по Полтаве и Кременчугу (facebook.com)
Автор: Владимир Костырин

По Полтаве и Кременчугу войска РФ нанесли ракетные удары. Под вражеский обстрел попали жилые дома и инфраструктурные объекты.

Об этом 2 апреля сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина.

"Полтава. Ночью ракетный удар по одному из инфраструктурных объектов. Кременчуг. Утром много ударов по городу. По инфраструктурным объектам и жилым домам", - пишет чиновник в Telegram утром.

На месте происшествия работают все соответствующие службы. Данные о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

"Информацию о пострадавших уточняем. Не постим никаких фото! Сохраняем спокойствие! И никогда, никогда не игнорируем воздушную тревогу!" - отметил глава ОВА.

Ранее сообщалось, что 1 апреля украинские системы ПВО сбили ракеты в Одесской области. Во время обстрела оккупанты пытались поразить объекты критической инфраструктуры.

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