Россия нанесла ракетные удары по Полтаве и Кременчугу

По Полтаве и Кременчугу войска РФ нанесли ракетные удары. Под вражеский обстрел попали жилые дома и инфраструктурные объекты.

Об этом 2 апреля сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина .

"Полтава. Ночью ракетный удар по одному из инфраструктурных объектов. Кременчуг. Утром много ударов по городу. По инфраструктурным объектам и жилым домам", - пишет чиновник в Telegram утром.

На месте происшествия работают все соответствующие службы. Данные о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

"Информацию о пострадавших уточняем. Не постим никаких фото! Сохраняем спокойствие! И никогда, никогда не игнорируем воздушную тревогу!" - отметил глава ОВА.