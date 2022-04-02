Окупанти вночі атакували Кривий Ріг з РСЗВ

Російські окупанти вночі завдали ударів по Кривому Рогу з ракетних систем залпового вогню. Жертв внаслідок інциденту немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула в Facebook .

"Вночі орки з далекої відстані провели обстріл із систем залпового вогню території Криворізького району. Жертв немає", - написав він.

Нагадаємо, вночі також по Полтаві та Кременчуку війська РФ завдали ракетних ударів. Під ворожий обстріл потрапили житлові будинки та інфраструктурні об'єкти.

Крім того, вчора українські системи ППО збили ракети в Одеській області. Під час обстрілу окупанти намагалися поцілити об'єкти критичної інфраструктури.

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