Оккупанты несколько раз в день обстреливают ж/д станции Украины: видео

Российские оккупанты несколько раз в день обстреливают железнодорожную инфраструктуру Украины. Сегодня под удар захватчиков попала одна из станций на востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правления Укрзализныци Александра Камышина.
"Очередной обстрел железнодорожной инфраструктуры. В этот раз под обстрел попала еще одна станция на востоке страны", - написал в своем Telegram Камышин.
Глава правления добавил, что железнодорожные станции Укрзализныци подвергаются обстрелам несколько раз в день. Он призвал мировое сообщество помочь железной дороге с закрытием неба.
"Все, что на земле, мы сделаем сами", - подчеркнул Камышин.
Напомним, на 28-й день войны российские оккупанты нанесли удар по железнодорожной станции Очеретино в Донецкой области.
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