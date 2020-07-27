Оккупанты назвали причину смерти трехлетнего сына крымского политзаключенного Сулейманова

В оккупированном Крыму провели экспертизу причины смерти трехлетнего Мусы Сулейманова, которого нашли в выгребной яме в поселке Строгановка. Согласно результатам вскрытия, признаки насильственной смерти не обнаружили.

О результатах сообщило в Facebook так называемое представительство на оккупированном полуострове российского МВД.

Причина гибели ребенка - утопление. В настоящее время устанавливаются причины и условия, способствовавшие гибели ребенка, "правоохранительными органами" продолжается проверка.

Напомним, в Крыму вечером 24 июля пропал 3-летний мальчик Муса, сын крымскотатарского политзаключенного Руслана Сулейманова.

Поисками мальчика занимались несколько тысяч человек. Семья не исключала версии о похищении. Ребенка искали двое суток и нашли в выгребной яме.

Крымского татарина Руслана Сулейманова задержали 27 марта 2019 года по делу организации "Хизб ут-Тахрир". В июне 2020 года Сулейманова поместили в стационар Крымской клинической психиатрической больницы в Симферополе. Там у него обнаружили порок сердца.

Отметим, 26 июля в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным украинский президент Владимир Зеленский поднял вопрос об освобождении Руслана Сулейманова.