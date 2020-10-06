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Оккупанты назвали "катастрофической" ситуацию на рынке труда в Крыму

Автор: Максим Зайченко

Спикер так называемого "парламента" оккупированного Крыма Владимир Константинов заявил, что на рынке труда в Крыму сложилась "катастрофическая ситуация". По его словам, на полуострове наблюдается "дефицит рабочей силы".

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Об этом он сказал во время заседания подконтрольного Кремлю крымского правительства 6 октября, передает "Крым.Реалии".

"У нас на рынке труда сложилась катастрофическая ситуация в Крыму - у нас дефицит рабочей силы. По предварительным данным экспертов, около 10 тысяч. Этих людей невозможно привезти из-за пандемии, ограничений много как в регионах, так и у нас", - сказал Константинов.

Напомним, 4 октября в оккупированном Крыму зафиксировали рекордное число новых случаев коронавирусной болезни. За сутки заразились 103 человека.

Кроме этого, ранее в МИД Украины заявили, что Россия почти втрое увеличила свое военное присутствие в Крыму за время аннексии полуострова. Также РФ ведет активную политику колонизации полуострова.

Также РБК-Украина писало, что Украина планирует запустить "Крымскую платформу". Ее основными задачами будет структурирование международных усилий по деоккупации полуострова.

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