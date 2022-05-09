UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты назначили экс-нардепа Балицкого "губернатором" Запорожской области

Фото: Евгений Балицкий (zv.zp.ua)
Автор: Илона Свиридова

Российские оккупанты назначили экс-нардепа Евгения Балицкого "губернатором" Запорожской области. Представитель "Оппозиционного блока" стал так называемым "главой военно-гражданской администрации" притом, что оккупанты только частично контролируют регион.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Мелитополь".

Сообщается, что Балицкий с недавнего времени называет себя "начальником военно-гражданской администрации" Запорожской области. Вчера в этом статусе он дал пресс-конференцию в мелитопольском ДК Шевченко.

До "назначения" Балицкий был депутатом Запорожского областного совета.

Кто такой Евгений Балицкий?

Балицкий является уроженцем Мелитополя, в 2000-х избирался в Запорожский областной совет, с 2010 года вошел в "Партию регионов", по итогам выборов 2012 года попал в Верховную раду как мажоритарщик.

Летом 2014 года покинул партию, осеннью снова избрался нардепом на своем округе и вошел во фракцию "Оппозиционного блока". В декабре 2018 года Россия ввела против него санкции.

Напомним, в марте оккупанты назначили Галину Данильченко так называемым "мэром" Мелитополя. Ее называют "правой рукой" Балицкого.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская областьВойна России против Украины