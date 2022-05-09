Окупанти призначили екс-нардепа Балицького "губернатором" Запорізької області

Повідомляється, що Балицький з недавнього часу називає себе "начальником військово-цивільної адміністрації" Запорізької області. Вчора в цьому статусі він дав прес-конференцію в мелітопольському ДК Шевченка.

До "призначення" Балицький був депутатом Запорізької обласної ради.

Хто такий Євген Балицький?

Балицький є уродженцем Мелітополя, у 2000-х обирався до Запорізької обласної ради, з 2010 року увійшов до "Партії регіонів", за підсумками виборів 2012 року потрапив до Верховної ради як мажоритарник.

Влітку 2014 року покинув партію, осінню знову обрався нардепом на своєму окрузі і увійшов до фракції "Опозиційного блоку". У грудні 2018 року Росія ввела проти нього санкції.