Окупанти призначили екс-нардепа Балицького "губернатором" Запорізької області

Російські окупанти призначили екс-нардепа Євгена Балицького "губернатором" Запорізької області. Представник "Опозиційного блоку" став так званим "головою військово-цивільної адміністрації" притому, що окупанти лише частково контролюють регіон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА-Мелітополь".
Повідомляється, що Балицький з недавнього часу називає себе "начальником військово-цивільної адміністрації" Запорізької області. Вчора в цьому статусі він дав прес-конференцію в мелітопольському ДК Шевченка.
До "призначення" Балицький був депутатом Запорізької обласної ради.
Балицький є уродженцем Мелітополя, у 2000-х обирався до Запорізької обласної ради, з 2010 року увійшов до "Партії регіонів", за підсумками виборів 2012 року потрапив до Верховної ради як мажоритарник.
Влітку 2014 року покинув партію, осінню знову обрався нардепом на своєму окрузі і увійшов до фракції "Опозиційного блоку". У грудні 2018 року Росія ввела проти нього санкції.
Нагадаємо, в березні окупанти призначили Галину Данильченко так званим "мером" Мелітополя. Її називають "правою рукою" Балицького.
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