Оккупанты из-за наступления ВСУ под Харьковом усиливают свои подразделения

На харьковском направлении оккупанты продолжают обстрел позиций ВСУ и гражданских в населенных пунктах области. С недавних пор войска РФ начали усиливать свои подразделения из-за интенсивных атак ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"На харьковском направлении оккупанты активных наступательных действий не проводили. Усилили группировку за счет перемещения из района восстановления боеспособности подразделений из состава Западного военного округа. Продолжают осуществлять обстрелы военной и гражданской инфраструктуры", - сообщили в Генштабе.
Напомним, оккупанты сосредотачивают свои силы на уничтожении аэродромной инфраструктуры в Черноморской операционной зоне. Пытаются исключить применение авиации, в том же числе и "Байрактаров".
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