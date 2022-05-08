Окупанти через наступ ЗСУ під Харковом посилюють свої підрозділи

На харківському напрямку окупанти продовжують обстріл позицій ЗСУ та цивільних у населених пунктах області. Віднедавна війська РФ почали посилювати свої підрозділи через інтенсивні атаки ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

"На харківському напрямку окупанти активних наступальних дій не проводили. Основні зусилля зосередили на недопущенні просування наших військ. Посилили угруповання за рахунок переміщення з району відновлення боєздатності підрозділів зі складу Західного військового округу. Продовжують здійснювати обстріли військової та цивільної інфраструктури", - повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, окупанти зосереджують свої сили на знищенні аеродромної інфраструктури в Чорноморській операційній зоні. Намагаються унеможливити застосування авіації, у тому ж числі й "Байрактарів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.