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Оккупанты наступают на Лисичанск. Пытались выйти на форсирование реки

Новина українською →
Лисичанск, Пятница 03 июня 2022 19:47
Оккупанты наступают на Лисичанск. Пытались выйти на форсирование реки Фото: российские войска продолжают наступление на Донбассе (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Александр Мороз

Российские войска сегодня вели наступление на Бахмут, Соледар и Лисичанск, но вынуждены были отойти на ранее занятые позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что сегодня противник вел наступление в районе Бахмута, Соледара и Лисичанска.

"Успеха нет, отошел на ранее занятые позиции. Пытался взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец и создать условия для форсирования основными силами группировки", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные продолжают вести бои за Северодонецк, но противник за сегодня добился частичных успехов в наступлении.

Также стало известно, что российские войска собрали до 20 батальонно-тактических групп для нового наступления на Славянск.

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