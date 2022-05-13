Оккупанты наступают на Лиманском направлении, но терпят большие потери, - глава Донецкой ОВА

"Ситуация в области сложная, впрочем, контролируемая. Наступление врага – Лиманское направление, но все его попытки форсировать реку и продвинуться пока не успешны, враг несет сокрушительные потери. Но все же попытки не прекращаются, и я уверен, что не будут прекращаться, пока мы его полностью не уничтожим", - сообщил глава области.

Он отметил, что в Донецкой области, на линии разграничения, на линии фронта постоянные обстрелы из тяжелой артиллерии, также работает авиация. Кроме того, авиация работает и по городам, которые относительно удалены от линии фронта - это Славянск, Краматорск, Покровск и Селидово.

"Когда мы смотрим статистику - нет ни одного населенного пункта (в области, - ред.), который бы не был обстрелян. Горячее всего - это Авдеевка, обстреливается практически круглосуточно, Угледар, Торецкая громада - это за эти сутки", - уточнил Кириленко.