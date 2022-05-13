UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты наступают на Лиманском направлении, но терпят большие потери, - глава Донецкой ОВА

Фото: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко (facebook.com/pavlokyrylenkodonoda)
Автор: Артур Родивилов

В Донецкой области российские захватчики наступают на Лиманском направлении. Однако враг несет сокрушительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова председателя Донецкой ОГА Павла Кириленко в эфире Национального телемарафона.

"Ситуация в области сложная, впрочем, контролируемая. Наступление врага – Лиманское направление, но все его попытки форсировать реку и продвинуться пока не успешны, враг несет сокрушительные потери. Но все же попытки не прекращаются, и я уверен, что не будут прекращаться, пока мы его полностью не уничтожим", - сообщил глава области.

Он отметил, что в Донецкой области, на линии разграничения, на линии фронта постоянные обстрелы из тяжелой артиллерии, также работает авиация. Кроме того, авиация работает и по городам, которые относительно удалены от линии фронта - это Славянск, Краматорск, Покровск и Селидово.

"Когда мы смотрим статистику - нет ни одного населенного пункта (в области, - ред.), который бы не был обстрелян. Горячее всего - это Авдеевка, обстреливается практически круглосуточно, Угледар, Торецкая громада - это за эти сутки", - уточнил Кириленко.

Ранее мы сообщали, что в Луганской области украинский военный сбил российский вертолет.

Также мы писали, что украинские военные на Востоке за сутки уничтожили 180 оккупантов и их технику.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс