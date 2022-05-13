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Окупанти наступають на Лиманському напрямку, але терплять великі втрати, - глава Донецької ОВА

Фото: голова Донецької ОВА Павло Кириленко (facebook.com/pavlokyrylenkodonoda)
Автор: Артур Родивилов

У Донецькій області російські загарбники наступають на Лиманському напрямку. Однак ворог несе нищівні втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Донецької ОДА Павла Кириленка в ефірі Національного телемарафону.

"Ситуація в області складна, втім, контрольована. Наступ ворога - Лиманський напрямок, але всі його спроби форсувати річку і просунутися поки не успішні, ворог зазнає нищівних втрат. Але все ж спроби не припиняються, і я впевнений, що не будуть припинятися, поки ми його повністю не знищимо", - повідомив глава області.

Він зазначив, що в Донецькій області, на лінії розмежування, на лінії фронту постійні обстріли з важкої артилерії, також працює Авіація. Крім того, Авіація працює і по містах, які відносно віддалені від лінії фронту - це Слов'янськ, Краматорськ, Покровськ і Селидове.

"Коли ми дивимося статистику - немає жодного населеного пункту (в області, - ред.), який би не був обстріляний. Найгарячіше - це Авдіївка, обстрілюється практично цілодобово, Вугледар, Торецька громада - це за цю добу", - уточнив Кириленко.

Раніше ми повідомляли, що у Луганській області український військовий збив російський вертоліт.

Також ми писали, що українські військові на Сході за добу знищили 180 окупантів та їхню техніку.

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