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Оккупанты наступают на Лиманском направлении, но терпят большие потери, - глава Донецкой ОВА

Новина українською →
Донецк, Пятница 13 мая 2022 05:18
Оккупанты наступают на Лиманском направлении, но терпят большие потери, - глава Донецкой ОВА Фото: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко (facebook.com/pavlokyrylenkodonoda)
Автор: Артур Родивилов

В Донецкой области российские захватчики наступают на Лиманском направлении. Однако враг несет сокрушительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова председателя Донецкой ОГА Павла Кириленко в эфире Национального телемарафона.

"Ситуация в области сложная, впрочем, контролируемая. Наступление врага – Лиманское направление, но все его попытки форсировать реку и продвинуться пока не успешны, враг несет сокрушительные потери. Но все же попытки не прекращаются, и я уверен, что не будут прекращаться, пока мы его полностью не уничтожим", - сообщил глава области.

Он отметил, что в Донецкой области, на линии разграничения, на линии фронта постоянные обстрелы из тяжелой артиллерии, также работает авиация. Кроме того, авиация работает и по городам, которые относительно удалены от линии фронта - это Славянск, Краматорск, Покровск и Селидово.

"Когда мы смотрим статистику - нет ни одного населенного пункта (в области, - ред.), который бы не был обстрелян. Горячее всего - это Авдеевка, обстреливается практически круглосуточно, Угледар, Торецкая громада - это за эти сутки", - уточнил Кириленко.

Ранее мы сообщали, что в Луганской области украинский военный сбил российский вертолет.

Также мы писали, что украинские военные на Востоке за сутки уничтожили 180 оккупантов и их технику.

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