Окупанти наступають на Лиманському напрямку, але терплять великі втрати, - глава Донецької ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Донецької ОДА Павла Кириленка в ефірі Національного телемарафону .

"Ситуація в області складна, втім, контрольована. Наступ ворога - Лиманський напрямок, але всі його спроби форсувати річку і просунутися поки не успішні, ворог зазнає нищівних втрат. Але все ж спроби не припиняються, і я впевнений, що не будуть припинятися, поки ми його повністю не знищимо", - повідомив глава області.

Він зазначив, що в Донецькій області, на лінії розмежування, на лінії фронту постійні обстріли з важкої артилерії, також працює Авіація. Крім того, Авіація працює і по містах, які відносно віддалені від лінії фронту - це Слов'янськ, Краматорськ, Покровськ і Селидове.

"Коли ми дивимося статистику - немає жодного населеного пункту (в області, - ред.), який би не був обстріляний. Найгарячіше - це Авдіївка, обстрілюється практично цілодобово, Вугледар, Торецька громада - це за цю добу", - уточнив Кириленко.