ru ua
Пт, 13 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти наступають на Лиманському напрямку, але терплять великі втрати, - глава Донецької ОВА

Новость на русском →
Донецьк, П'ятниця 13 травня 2022 05:18
Окупанти наступають на Лиманському напрямку, але терплять великі втрати, - глава Донецької ОВА Фото: голова Донецької ОВА Павло Кириленко (facebook.com/pavlokyrylenkodonoda)
Автор: Артур Родивилов

У Донецькій області російські загарбники наступають на Лиманському напрямку. Однак ворог несе нищівні втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Донецької ОДА Павла Кириленка в ефірі Національного телемарафону.

"Ситуація в області складна, втім, контрольована. Наступ ворога - Лиманський напрямок, але всі його спроби форсувати річку і просунутися поки не успішні, ворог зазнає нищівних втрат. Але все ж спроби не припиняються, і я впевнений, що не будуть припинятися, поки ми його повністю не знищимо", - повідомив глава області.

Він зазначив, що в Донецькій області, на лінії розмежування, на лінії фронту постійні обстріли з важкої артилерії, також працює Авіація. Крім того, Авіація працює і по містах, які відносно віддалені від лінії фронту - це Слов'янськ, Краматорськ, Покровськ і Селидове.

"Коли ми дивимося статистику - немає жодного населеного пункту (в області, - ред.), який би не був обстріляний. Найгарячіше - це Авдіївка, обстрілюється практично цілодобово, Вугледар, Торецька громада - це за цю добу", - уточнив Кириленко.

Раніше ми повідомляли, що у Луганській області український військовий збив російський вертоліт.

Також ми писали, що українські військові на Сході за добу знищили 180 окупантів та їхню техніку.

Всі оперативні і тільки Перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас
NEWS
Вступ України до ЄС: заявку на рівні європейських лідерів обговорять у червні
Вступ України до ЄС: заявку на рівні європейських лідерів обговорять у червні
DAILY
Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область