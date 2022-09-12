Оккупанты нанесли удар по жилым домам в Славянске: мэр показал последствия

Российские войска продолжают осбтреливать Славянск. Ночью враг нанес ракетные удары по жилым домам и территории кирпичного завода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра города Вадима Ляха.
Фото: последствия российского обстрела Славянска (facebook.com/Vadymlyakh)
Ранее сообщалось, что российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За сутки оккупанты убили трех мирных жителей, еще восемь человек получили ранения.
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