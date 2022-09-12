Окупанти завдали удару по житлових будинках у Слов'янську: мер показав наслідки

Російські війська продовжують осбтрелювати Слов'янськ. Вночі ворог завдав ракетних ударів по житлових будинках та території цегельного заводу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера міста Вадима Ляха.
Фото: наслідки російського обстрілу Слов'янська (facebook.com/Vadymlyakh)
Раніше повідомлялося, що російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За добу окупанти вбили трьох мирних жителів, ще вісім осіб отримали поранення.
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