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Окупанти завдали удару по житлових будинках у Слов'янську: мер показав наслідки

Фото: окупанти завдали удару по житлових будинках у Слов'янську (facebook.com/Vadymlyakh)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують осбтрелювати Слов'янськ. Вночі ворог завдав ракетних ударів по житлових будинках та території цегельного заводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера міста Вадима Ляха.

Фото: наслідки російського обстрілу Слов'янська (facebook.com/Vadymlyakh)

Раніше повідомлялося, що російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За добу окупанти вбили трьох мирних жителів, ще вісім осіб отримали поранення.

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Слов'янськракетный удар