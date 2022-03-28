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Оккупанты нанесли ракетный удар по нефтебазе в Ровенской области

Оккупанты нанесли удар в Ровенской области (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Ровенской области российские оккупанты нанесли ракетный удар по нефтебазе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Ровенской ОВА Виталия Коваля.

По его словам, российские оккупанты нанесли ракетный удар по нефтебазе в Ровенской области

"Враг нанес ракетный удар по Ровенской области. Это опять нефтебаза. На место поехали ГСЧС и химическая лаборатория. Тревога продолжается, пребывайте в укрытиях", - сказал Коваль.

Ранее мы сообщали, что оккупанты нанесли ракетный удар по нефтебазе в Дубно.

Также мы писали, что на Волыни сбили ракеты, выпущенные из Белоруссии.

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