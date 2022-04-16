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Оккупанты нанесли удар по детскому саду в Николаеве: здание сильно повреждено

Фото: оккупанты обстреляли детсад в Николаеве 16 апреля (twitter.com/senkevich_alex)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты утром 16 апреля обстреляли детский сад в Николаеве. Здание получило сильные повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Алексея Сенкевича.

"Один из наших городских детских садов. Российские войска атаковали его рано утром", - написал Сенкевич в своем Twitter.

По его словам, на территории детсада не было солдат и никакая военная база там не находилась. Мэр добавил, что по счастливой случайности в результате обстрела никто не пострадал. В дошкольном учреждении находился только охранник, с ним все в порядке.

Фото: оккупанты обстреляли детсад в Николаеве 16 апреля (twitter.com/senkevich_alex)

Напомним, вчера оккупанты нанесли удар по Николаеву кассетными боеприпасами. В результате обстрела погибли пять мирных жителей.

О том, как Николаев сегодня живет под ракетными обстрелами и готовится к обороне - в материале РБК-Украина.

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